1993（平成5）年6月6日、社会主義国だったモンゴルで、民主化後初の大統領直接選挙の投票が行われた。深刻化する経済の再建が争点で、現職のオチルバト大統領がツデブ氏に大差をつけて勝った。国民の関心は高く、投票率は89.3％の高率に達した。写真は、馬に乗ってウランバートル郊外の村に投票に来た若者たち。