愛知医科大学病院（愛知県長久手市）で２０１８年、入院中の男児が医療ミスで低酸素脳症になったとして、両親が同大に約１億７１００万円の損害賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁（片山博仁裁判長）は５日、大学側に約１億１８００万円の支払いを命じる判決を言い渡した。判決によると、男児は生後７か月だった１８年７月、肺炎で同病院に入院。気管に人工呼吸器のチューブを挿入していたが、看護師が男児の体の向きを変えた際、