アイドルグループ「仮面女子」のＮＯＮＯＡが４日、秋葉原Ｐ．Ａ．Ｒ．Ｍ．Ｓで生誕ライブを行った。今年１月、蒼井乃々愛（あおい・ののあ）からＮＯＮＯＡに改名して初めての生誕祭。平日にもかかわらず?ホーム?には多くのファンが駆けつけた。ＮＯＮＯＡは「今回の生誕祭は改名してから初めての生誕祭で、そして平日開催で、しかも前日に台風も来ていたので、ライブに来てくれるかドキドキしていました。でも、遠方の方や