シンガー・ソングライターのあいみょんが５日、ニッポン放送「あいみょんのオールナイトニッポンＧＯＬＤ」に出演。ＡＢＣテレビ「探偵！ナイトスクープ」に依頼人として登場したいきさつについて語った。あいみょんは先月２２日放送の回に登場。２０１４年の夏、大阪と奈良の県境にある生駒山で友人「オチコ」とともに道に迷い、その際に行ったヒッチハイクで車に乗せてくれた命の恩人を探してほしいと依頼した。担当した探偵