BE:FIRST 6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、2026年6月5日20時02分より「YouTube Music Weekend:MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition」で、「BMSG FES’25」のライブ映像全7曲をプレミア公開した。【動画】公開されたBE:FIRST / - BMSG FES’25 -6月13日に開催される国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の開催を祝して、6月5日〜7日の3日間「YouTube Music Weekend: MUSIC AWARDS JAPAN 2