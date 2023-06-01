歌手福田未来（32）がソロメジャーデビュー曲「もっとサヨナラ」を8月26日にリリースすることが6日、CDを発売するテイチクから発表された。昭和後期のシティポップテイストの歌謡曲で、前田たかひろ氏作詞、来生たかお作曲、武部聡志氏が編曲・プロデュースを手がけた。福田は15年に7人組グループ、THE HOOPERSのボーカルとしてデビュー。グループ解散後にソロ活動を始め、24年に開催の日韓共同プロジェクトのオーディション番組「