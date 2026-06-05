5日午後、岐阜市の倉庫が燃える火事があり、20代の男性1人がヤケドをして病院に搬送されました。警察と消防によりますと、5日午後4時15分ごろ、岐阜市芋島1丁目の倉庫で「黒い煙、炎が出ています」などと、近隣住民から消防へ通報が相次ぎました。消防車など9台が出て火はおよそ2時間後に消し止められましたが、火元とみられる塗装業者の倉庫およそ100平方メートルが焼けました。この火事で、20代の男性1人が顔など