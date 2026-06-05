１月の大阪国際女子マラソンで初マラソン日本最高記録となる２時間１９分５７秒で日本人トップの４位に入った矢田みくにがインスタグラムを更新。雑誌の取材を受けたことを報告し、ナチュラルメークで前髪ぱっつんの写真を投稿した。レース中とは雰囲気が一変した姿にファンからは「オンまゆいいですね、ほんのり９０年代の原宿界隈を思い出させる前髪すごーく似合ってます！！」「とってもメッチャ可愛い」「前髪いいね」など