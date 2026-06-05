栃木県上三川（かみのかわ）町の民家で親子３人が死傷した事件で、警察庁は５日、強盗殺人容疑で公開手配中の住所・職業不詳、益田和彦容疑者（４８）について、国際刑事警察機構（ＩＣＰＯ）を通じて国際手配した。捜査関係者によると、益田容疑者は事件の主導役とみられ、警察庁は５日にＩＣＰＯに対し、身柄の拘束を求める「赤手配」を要請した。ＩＣＰＯはホームページに益田容疑者の顔写真を公開し、佐賀市出身で身長１メ