タレント・長嶋一茂が５日、テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」に出演した。石原良純、高嶋ちさ子と、家族についてトークを展開。今月３日がプロ野球界のスーパースター・長嶋茂雄さんの命日だったが、長男の一茂は「あんまりこんなことテレビで言ったことないんだけど」と切り出した。「本当に嫌だった。父親と比較されるのが。何をやっても『父親の七光』『すねかじり』だとか言われる。最終形は『バカ息子』。褒められても