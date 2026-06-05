中国のポータルサイト・捜狐にこのほど、「名探偵プリキュア」×「名探偵コナン」のコラボが大好評だったと伝える記事が掲載された。記事は、「『名探偵プリキュア』第18話では『名探偵コナン』との初のコラボレーションが実現した。コラボが発表された時点ですでに大きな話題となっていたが、本編放送後の評価も非常に良好だった。物語は、ガラスアート展で発生した盗難事件を中心に展開された。明智あんなと小林みくるはただちに