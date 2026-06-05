◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島２―２オリックス＝延長１２回規定により引き分け＝（５日・マツダスタジアム）広島・名原典彦外野手が一時同点となる一打を含むマルチ安打をマークした。１点を追う７回２死三塁で右中間を破る適時三塁打。「いつも通り積極的にスイングできた結果」と胸を張った。３回２死からも中前打を放っており、デビューから１２戦で７度目のマルチ安打。「シンプルに考えるようにしている。ゾー