ソフトバンクは５日のＤｅＮＡ戦（横浜）に３―８の完敗を喫し、連勝が７で止まった。先発・大関が自己ワーストの４被弾で、５回８失点。前回の広島戦（みずほペイペイ）で１安打完封勝利を挙げていただけに、まさかの背信登板となった。この試合、不穏なシーンにベンチが静まり返った。６回の攻撃。近藤健介外野手（３２）が右足首付近に死球を受けると、苦悶の表情を浮かべた。トレーナーの肩を借りてベンチに下がり、そのま