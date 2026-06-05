巨人・中山礼都外野手（２４）が５日のオリックス戦（東京ドーム）に「８番・右翼」で先発出場し、２安打５打点と大活躍。ここまで打撃不振に苦しんでいたが、復調を印象付ける一戦となり、お立ち台で「こんな日になると思ってなかった」と笑顔を弾けさせた。まずは０―１の５回一死一、三塁の第２打席、ポーンと高く打ち上げて犠飛で先制点を奪取。６回二死満塁では、走者一掃の二塁打で一気に３点を追加した。勢いは収まらず