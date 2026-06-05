◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島２―２オリックス＝延長１２回規定により引き分け＝（５日・マツダスタジアム）オリックスのアンドレス・マチャド投手が、更新していた球団記録の連続試合セーブが「１４」で途切れた。２―２の１０回に７番手で登板し、１１回も自身２年ぶり３度目のイニングまたぎ。自身の悪送球で招いた１死三塁のピンチもしのぎ、抑えの役割を全うした。「チームの勝利のために投げたいという気持ち