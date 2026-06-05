◇交流戦日本ハム5―2広島（2026年6月4日マツダ）日本ハム・新庄剛志監督（54）は、二刀流・柴田獅子投手（20）の野手起用について「それはない。それはまだ、今はね」と否定した。今季初先発は4回5安打1失点。雨の中での力投に指揮官は「悪条件の中で柴田くん、よく投げてくれました」と称えた。4回で88球に達し、「疲れたか？」と聞くと「いや、ユニホームが雨に濡れて重かったです」と答えたという。新庄監督は「