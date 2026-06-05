【ローソン】では、老舗茶舗ブランド【森半】とコラボした初夏にぴったりな「抹茶スイーツ」を販売中。今回は、その中からスイーツ好きがおすすめする「新スイーツ」を紹介します。素材にこだわったちょっぴり贅沢なスイーツは、全抹茶好きさんに知ってほしいものばかり！ ぜひチェックしてみてください。 森半コラボの「どらもっち」 まずピックアップするのは、「Uchi Café×森半