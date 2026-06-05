◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人８―２ロッテ（５日・東京ドーム）巨人の浦田俊輔内野手が初回、リーグトップタイとなる１５個目の盗塁を決めた。また、交流戦では規定打席に未到達ながら最多の６盗塁となった。「２番・三塁」で出場。初回、九産大時代にも対戦経験のあるロッテ先発・広池から「もう絶対負けたくないと思って打席に入りました」と中前安打を放ち出塁。続く佐々木の打席の２球目でスタートを切り、悠々