グラビアアイドルの星野琴(24)が、5月26日発売の「FLASH」最新号に登場した。 【写真】極小衣装からあふれてる！ド迫力の92cm×90cm 星野は歯科助手としての勤務を経て、2024年にDVDデビュー。豊かな美体で人気を集めている。今年5月にはラウンドガールユニット「Krush GIRLS2026」のメンバーにも選出された。 同号では、王道のグラビアを展開。面積が小さい衣装から、あふれんばかりのド迫力ボディを