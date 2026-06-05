「広島２−２オリックス」（５日、マツダスタジアム）広島・辰見鴻之介内野手（２５）が快足でチームに貢献した。１点を追う七回１死で佐々木が宗の悪送球で出塁。代走・辰見がコールされると、本拠地からは期待の拍手が送られた。まずは代打・モンテロの３球目に得意のヘッドスライディングで二盗に成功。モンテロは空振り三振に倒れるも、続く名原の打席では、「赤松コーチと目が合ってうなずいてくれたので、勇気を持て