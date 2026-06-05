自民党、日本維新の会、国民民主党、参政党の4党が5日、「憲法改正の手続きを定めた国民投票法（国民投票法）」の改正案を国会に共同提出した。 改正案は、災害や悪天候などで離島から投票箱を運べなかった事例を踏まえ、現地で開票所を設置する場合の開票立会人の選任規定の整備。投票所の円滑な設置・運営に向けた投票立会人の選任要件の緩和。ラジオ放送がAMからFMに転換されていることから、憲法改正案の広報放送についてFM