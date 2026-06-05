「阪神８−１楽天」（５日、甲子園球場）阪神が連敗を３で止め、甲子園での連敗も５でストップさせた。先発・高橋が７回１失点で開幕から無傷の７連勝。打線は五回に佐藤輝が決勝打を放つなど１０安打で８得点を奪った。甲子園での５連敗中は、８得点で１試合平均１・６点と打線がつながりを欠いていた。重苦しい雰囲気を変えたのは、藤川監督のタクトだった。０−０の二回。佐藤輝が四球を選ぶと、大山の２球目にスタートを