フロースコミックのXが更新されました。【映像】フロースコミックからの発表「訃報御守リツヒロ先生 逝去のお知らせ読者の皆様へ日頃より『フロースコミック』をご愛読いただき、誠にありがとうございます。当媒体にて『悪役令嬢に転生失敗して勝ちヒロインになってしまいました』（原作：柚原テイル先生）をご連載いただいておりました、漫画家の御守リツヒロ先生が、去る2026年4月17日に永眠されました。ご闘病中でありながら