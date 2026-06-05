ロシアのプーチン大統領の特使で、アメリカとの交渉を担当するキリル・ドミトリエフ氏がFNNの単独取材に応じ、日露関係の回復に期待を示しました。ロシア直接投資基金の総裁を務めるドミトリエフ氏は4日、サンクトペテルブルクで開かれている国際経済フォーラムの会場で、日本の企業関係者らによる先月のロシア訪問について、FNNの取材に応じ「日本の企業関係者の訪問は（非常に）重要で前向きな一歩だ」と述べました。また日本側