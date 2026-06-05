◇交流戦ヤクルト1―3日本ハム（2026年6月5日神宮）ヤクルトの5番・赤羽由紘が初回2死一、二塁で先制の左前適時打。その後も2安打を加えて今季3度目の猛打賞をマークした。右脇腹の張りで5月上旬から約1カ月間、離脱。先発出場は4月29日の阪神戦以来だった。チームは敗れたが「こうやってスタメンで出るというのは当たり前じゃない。試合に出られることを噛みしめながら臨んだ」と振り返った。