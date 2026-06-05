ノルウェー王室は5日、メッテ・マリット皇太子妃（52）が肺移植の待機リストに登録されたと発表しました。メッテ・マリット皇太子妃は、命に関わる慢性の肺疾患を患っていて、病状の進行が深刻化しているということです。王室によりますと、医師団はできるだけ早期に肺移植を受ける必要があると判断し、皇太子妃は移植待機リストに登録されました。手術が行われるまでの間、通常の公務や王室の活動を続けることは難しいとしていま