ボートレースまるがめの「ヴィーナスシリーズ第５戦マクール杯」が６日に開幕する。中村桃佳（３３＝香川）がエンジン抽選で手にしたのは、２連率３８％の１２号機。「足併せで分が悪かったし、Ｓ特訓でもちょっと分が悪かった。ペラはいつもの感じと全然違うので、いつもの自分の形にしてみます」と首をかしげた。５月の当地Ｇ?レディースオールスターでは、予選首位通過。準優１号艇もチルト３度の強力伸び型で猛威をふ