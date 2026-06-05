巨人・井上温大投手（２５）が５日のロッテ戦（東京ドーム）に先発し、９回１１１球を投げて７安打２失点とプロ初完投。５勝目（４敗）を挙げた。チームは８―２と大勝し、今季２度目の４連勝を飾った。井上は初回に一死から遊撃の悪送球が絡み、２番・佐藤に出塁を許したが、西川を中飛、一走・佐藤をけん制アウトで３人斬り。その後は８回まで無失点投球を披露した。打線の大量援護にも恵まれ、８点リードで迎えた９回のマ