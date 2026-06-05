元乃木坂４６でタレントの秋元真夏が、ディズニーショットを公開した。秋元は５日、自身のインスタグラムを更新。「少し前のプライベートでも行きたい＃ディズニーシー＃スパークリングジュビリー」と記し、東京ディズニーシーでのオフショットをアップした。この投稿には「めちゃくちゃ可愛すぎでしょ」「超絶的にかわいいです」「まなつ可愛い」「めちゃめちゃかわいすぎて血圧と心拍数が爆上がり中！ですっ」「デー