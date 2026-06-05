◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神８―１楽天（５日・甲子園）楽天のドラフト２位・伊藤樹投手（２２）＝早大＝がプロ初登板し、２回４安打２四球、４失点とホロ苦いデビューとなった。３点ビハインドの７回に３番手で登板。無死満塁のピンチを背負うと、伏見に中前適時打、熊谷に走者一掃の適時二塁打を浴びて、４点を失った。それでも２イニング目は佐藤から三振を奪うなど、３者凡退で無失点。能力の片りんは示した