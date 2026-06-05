◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人８―２ロッテ（５日・東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が今季２度目の２戦連発となる１２号ソロを放った。６―０の８回１死走者なし。カウント１―１から益田の１４９キロ直球を左翼席へ運んだ。「甘く入った球を見逃さずフェアゾーンに飛ばそうとした結果が本塁打につながったよ」と冷静に振り返った。直近６戦４発と好調で、交流戦のＯＰＳ（長打率＋出塁率）１・１４８