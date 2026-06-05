King & Prince 「Darling」「this time」サムネイル King & Princeの最新ライブを収めたBlu-ray・DVD「King & Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜」（6月24日発売）より、永瀬廉のソロ曲「Darling」と高橋海人のソロ曲「this time」のライブ映像が、６月５日King & Prince公式YouTubeで公開された。【動画】King & Prince「Darling」「this time」ライブ映像昨年12月リリースのアルバム『STAR