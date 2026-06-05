◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島２―２オリックス＝延長１２回規定により引き分け＝（５日・マツダスタジアム）オリックスは、今季初の引き分けで３連敗を止めることができなかった。１点リードの７回、３番手・寺西がミス絡みで２失点。９回は西川の左犠飛で同点に追いついたが、勝ち越しには至らなかった。６月は３敗１分け。岸田監督は「本当にしんどいゲームが続いているなかで、みんなが辛抱してやってくれている