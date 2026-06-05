◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島２―２オリックス＝延長１２回規定により引き分け＝（５日・マツダスタジアム）広島が、２夜連続の延長戦の末に今季３度目の引き分けに終わった。交流戦１勝８敗１分け。楽天も敗れ、勝てば交流戦最下位からの脱出の可能性もあったが、逃した。１点リードの９回に守護神・森浦が同点犠飛を献上。打線は延長１１回に１死三塁をつくったが、ドラフト１位。平川（仙台大）に代打・前川を送