プロ野球のファームは5日、中、西地区と交流戦でナイターを含めて5試合が行われた。西武は楽天とのファーム交流戦（カーミニークフィールド）に6―3。先発・佐藤爽は8回9安打3失点で無傷の4勝目。佐藤太が4安打、蛭間が3安打1打点、山村が2安打1打点、ドラフト3位・秋山（中京大）が2安打をマークした。楽天は先発・大内が6回11安打5失点で4敗目（2勝）。金子が8回の9号2ランなど3打点。小森が3安打、入江とドラフト3位・繁永