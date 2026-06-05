◇交流戦阪神8─1楽天（2026年6月5日甲子園）阪神は佐藤輝が決勝打を放ち、高橋が無傷の7勝目を挙げた。連敗を3で止めるとともに、交流戦に入ってから5戦全敗だった甲子園で初勝利を挙げた。藤川監督は「投げるべき人が投げて、4番が打って、タイガースらしいゲーム」と振り返った。3点差に迫られた7回は伏見と熊谷に適時打が出て、7点差に引き離した。熊谷はプロ初の猛打賞と4打点をマーク。交流戦に入ってから遊撃での