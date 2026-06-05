ビルボードジャパンの2026年上半期チャートが5日に発表され、米津玄師さん（35）の『IRIS OUT』が総合ソング・チャートで1位に輝きました。同曲は、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌として書き下ろされた楽曲で、ストリーミング再生回数はビルボードジャパン史上最速となる4週で1億回をマーク。2025年10月4日付の米ビルボード・グローバル・チャート“Global 200”では、日本語楽曲として史上最高位となる5位をマークするな