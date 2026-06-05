「本当に……長かったな……」 参考：『田鎖ブラザーズ』は新井順子P史上最も“重くて歪”な作品に？兄弟が迎える結末とは ついに、このときが来てしまった。『田鎖ブラザーズ』第8話は、両親殺害事件の真相を追い求めてきた田鎖兄弟にとっても、彼らの追求から逃れるように生きてきた真犯人にとっても、そしてこのストーリーを見つめてきた私たち視聴者にとっても、もっとも来てほしくない展開だっ