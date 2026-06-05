映画「グーニーズ」が５日、日本テレビ系「金曜ロードショー」で放送された。伝説の海賊が残した財宝を探す少年少女の大冒険を描いた、１９８５年公開の名作。ハリウッドを代表する巨匠、スティーブン・スピルバーグが製作総指揮を務めた。ファミコンのゲーム版も人気を博した。この日放送された日本語吹き替えには、レジェンド声優が勢ぞろい。マイキー役に「キテレツ大百科」キテレツの故藤田淑子さん、ブランド役に「機動