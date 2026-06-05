◇交流戦オリックス2─2広島（2026年6月5日マツダスタジアム）オリックス・杉本裕太郎が今季56試合目で待望の初安打を放った。5回1死からの第2打席。玉村のスライダーを中前にはじき返した。「6番右翼」で5月30日の中日戦以来、5試合ぶりのスタメン出場。外野の守備につくのは開幕後初めてだったが、3回には佐々木の右邪飛をフェンスに激突しながら好捕するハッスルプレーも披露した。直後に砂かぶり席の広島ファンから