「広島２−２オリックス」（５日、マツダスタジアム）広島は２試合連続の延長を戦った末に、痛恨の引き分け。試合後の新井監督は「勝ちたかったよね」と振り返った。九回に森浦が１点リードを追い付かれたが、勝てるチャンスはあった。延長１１回。無死二塁から持丸に送りバントを指示。ここで新井監督はドラフト１位・平川に代打・前川を起用。しかし、２球で追い込まれると、高めの１５６キロに詰まって遊飛に倒れた。さら