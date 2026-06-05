支配下復帰を果たし、プロ初登板する横浜ＤｅＮＡ・庄司（資料写真）庄司が６日に横浜スタジアムで行われるソフトバンク戦で先発する予定で、プロ初登板に臨む。今月１日に支配下に復帰した２５歳の左腕は「自分がやってきたことを全面に出してプレーしたい」と闘志をのぞかせた。３年目の今季は直球の平均球速も向上し、１５０キロ以上を計測。手薄な左の先発として期待され、「強気で勝負する投球を見ていただきたい。（１軍