シュークリームの皮を作るのって難しそうと思っていませんか？実は油揚げを電子レンジにかけるだけで、サクサクのシュー皮に大変身するんです！糖質制限ダイエット中も食べられる油揚げシュークリームのレシピを2つご紹介します。 ▼お好みのクリームで自由にアレンジ！「簡単☆油揚げでシュークリーム」 油揚げを半分に切って袋状に開き、丸めたラップを詰めてレンジで5〜6分加熱するシンプルな作り方。中に詰めるクリームはお