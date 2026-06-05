◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人８―２ロッテ（５日・東京ドーム）巨人が１点リードで迎えた６回、２試合連続で３番に入った佐々木俊輔外野手のタイムリーで追加点を挙げた。この回の先頭・泉口、浦田の連続安打で無死一、三塁とし、打席に入ると広池のチェンジアップをバットを折りながらも中前へ運んだ。佐々木は「あれだけ先っぽに当たって、前に飛んでくれたので、バットに感謝しますね」と笑みを浮かべた。この