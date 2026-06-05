歓迎式典に臨むラオスのトンルン国家主席（右）と中国の習近平国家主席＝5日、北京の人民大会堂（新華社＝共同）【北京共同】中国の習近平国家主席は5日、ラオスのトンルン国家主席と北京で会談した。習氏は外交と国防、公安の高官による戦略対話「3プラス3」の創設を提案。経済や犯罪摘発を含む多方面での協力強化で一致した。新華社が伝えた。習氏は会談で「3プラス3の創設を契機とし、国境を越えた犯罪を断固として取り締ま