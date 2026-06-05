6月4日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、世の中の尽きない議論に決着をつける人気トークバトル企画「びちゃびちゃ論」が放送された。「びちゃびちゃ論」初参加の赤木裕（たくろう）は、実は単独でのテレビ出演自体が初めて。相方・きむらバンドがいない不安の中で、先輩たちにコップの水をぶっかけられ…。【映像】たくろう赤木、パンサー尾形と爆笑「サンキュー！」対決男性メンバーでの「びちゃびちゃ論」