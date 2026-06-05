みぃとばんによる漫画『異世界転移から始まる女子寮ハーレム～管理人として働く人間（おれ）と恋する魔族娘（かのじょ）たち～』第1巻が、6月5日に竹書房より刊行される。 【写真】さまざまな魔族娘が登場『異世界転移から始まる女子寮ハーレム』 本作は竹書房のWebコミックサイト「竹コミ！」で連載中の作品。普通のサラリーマンである大野明人が、暴漢から女性を救った直後に身体が光り始め