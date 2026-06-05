ハロー！プロジェクトに所属するJuice=Juiceの松永里愛さん（20）、有澤一華さん（22）、川嶋美楓さん（18）が5日、映画のイベントに登場し、マイケル・ジャクソンさんをオマージュした楽曲を披露するときの思いを明かしました。去年10月にリリースした楽曲『盛れ！ミ・アモーレ』のSNS関連動画総再生回数がおよそ6億回を記録するなど注目されているJuice=Juiceですが、今回登壇したメンバー3人は映画イベントへの出演は初めて。川