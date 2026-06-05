「広島２−２オリックス」（５日、マツダスタジアム）オリックスの守護神、アンドレアス・マチャド投手（３３）が同点の延長１０回から登板。自ら志願して２年ぶり３度目となるイニングまたぎで２回無失点に抑えた。「チームの勝利のためだけに投げたいという気持ちでいったので、すごく気持ちよかった」。連続セーブ記録は１４でストップしたが「記録が途切れたとしてもチームのためになるならどこでも投げます」と泣かせる