「阪神８−１楽天」（５日、甲子園球場）楽天が敗れ阪神戦の連勝が７でストップ。２連勝のあと２連敗で今季ワーストタイの借金１３に逆戻りとなった。３点ビハインドの七回、ドラフト２位の伊藤樹（早大）がプロ初登板。２回４安打４失点の苦いデビューとなった。「ちょっと緊張もしましたし、流れも悪かったので、なんとか抑えたいなっていうところで４失点してしまうっていうのは、初登板だからといって許されるものではな